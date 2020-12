Declaratie de dragoste a Larisei Iordache dupa performanta de la Europene: "O simt, o iubesc, o fac"

Iordache a fost medaliata cu aur la barna si sol, respectiv cu argint pe echipe si la sarituri . Gimnasta in varsta de 24 de ani a adunat astfel 16 medalii europene in cariera, depasindu-le in clasamentul tricolor all-time pe Catalina Ponor si Nadia Comaneci . Iordache are 7 medalii de aur, 7 de argint si 2 de bronz (16 in total), Catalina Ponor 8 de aur, 2 de argint si 3 de bronz (13), iar Nadia Comaneci 9 de aur, 2 de argint si una de bronz (12).Luni, la 24 de ore de la terminarea competitiei, Larisa Iordache si-a rezumat performanta cu o scurta explicatie postata pe contul de Instagram. "O simt, o iubesc, o fac. Este parte din viata mea", este declaratia ei de dragoste adresata sportului care a facut-o celebra.La CE de la Mersin, Romania a castigat 14 medalii, 5 la senioare si 9 la junioare, din care opt de aur.Citeste si: Drama in fotbalul francez. Angajatul clubului Lorient, lovit de o lampa de luminoterapie, a decedat