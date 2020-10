Clubul de handbal Dinamo a vandut 2.150 de bilete virtuale pentru meciul cu Sporting Lisabona. Unde vor fi directionati banii

Conform news.ro, e vorba de o initiativa in premiera pentru handbal, pornita de fani si Programul "Doar Dinamo Bucuresti", care s-a bucurat de mare succes, in doar 24 de ore de la lansare fiind vandute toate cele 2.150 de tichete."Suporterii nostri au facut inca o data istorie. In mai putin de 24 de ore au epuizat toate biletele virtuale puse in vanzare. Le multumim pentru aceasta noua dovada de atasament si pentru forta pe care o transmit echipei noastre de handbal. Este pentru prima data cand o astfel de campanie vizeaza un meci de handbal. Suporterii nu pot intra in sala, dar baietii trebuie sa simta ca fanii sunt acolo si ca sala e plina. Suporterii nostri sunt unici!", a fost mesajul transmis de Dinamo pe Facebook Meciul cu Sporting CP va avea loc in 20 octombrie, de la ora 19.45.