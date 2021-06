Se naste dinastia Urzica in gimnastica romaneasca. Fiul fostului campion olimpic a luat 6 medalii de aur din 7 posibile!

In familia Urzica, gimnastica se mosteneste din tata in fiu. Alex, baietelul in varsta de 9 ani al antrenorului lotului national de gimnastica masculina, a facut spectacol la Campionatul National pentru juniori de la Lugoj.Sub privirile parintilor sai si ale presedintelui Federatiei Romane de Gimnastica, Carmencita Constantin, prezenta la competitie, Alex a concurat fara greseala."Sunt foarte fericit si sper ca la anul sa fiu si mai bun ca anul acesta. Am 5 medalii la gat si mai am una in camera care este tot de aur, de la individual compus", a marturisit Alexandru Urzica, campion national de juniori, nivel I.Alex a intrat pentru prima data in sala de gimnastica la 2 ani, iar la 5 s-a apucat serios de treaba. Micul sportiv povesteste si ce sacrificii face pentru acest sport."Ma antrenez cate 5 ore jumatate in fiecare zi. Faptul ca parintii mei au fost in sala m-a ajutat mult, pentru ca le-am auzit incurajarile",a completat Alex.Desi are doar 9 ani, Alex debordeaza de ambitie. Si-a pus in cap sa devina mai bun ca celebrul sau tata."Pot sa devin mai bun ca el! Vreau sa ajung la Olimpiada, sa iau toate medaliile cum le-am castigat si la Campionatul National", a mai spus Urzica junior.Chiar daca a castigat aurul si la cal cu manere, aparatul la care tatal sau a facut istorie, Alex are o alta proba preferata in gimnastica."Imi place si calul, dar solul este pe primul loc la mine", a precizat fiul lui Marius Urzica.La finalul concursului, Alex Urzica a oferit si un premiu. Sub privirile parintilor si ale colegilor, micul gimnast l-a premiat pe cel mai varstnic arbitru din gimnastica romaneasca, Stefan Hargalas, nea Titi cum il stie toata lumea, in varsta de 88 de ani. Acesta a promis ca si peste 12 ani va fi tot in sala de gimnastica, asa cum o face de 50 de ani.Alex a mostenit talentul si pasiunea pentru gimnastica de la tatal sau, Marius Urzica, unul dintre cei mai mari gimnasti pe care i-a avut Romania. Actualul antrenor coordonator al lotului national de gimnastica masculina a castigat titlul olimpic in finala de la cal cu manere, devenind primul si pana acum singurul gimnast roman care a cucerit medalia de aur la o editie a Jocurilor Olimpice. Se intampla la Sydney 2000. A participat la trei editii ale Jocurilor Olimpice si la toate a obtinut medalii. In 1996, la Atlanta, argint la cal cu manere, in 2000 aur si in 2004, la Atena, argint.Si-a incheiat cariera cu 4 medalii olimpice, una de aur, doua de argint si una de bronz cu echipa, 5 medalii la campionatele mondiale, trei de aur, una de argint, una de bronz si 4 medalii la campionatele europene, trei de aur si una de argint.A primit si o porecla, "Regele calului cu manere", dupa ce, in 2001, a reusit sa obtina nota 10,00 pentru exercitiul de la Glasgow Grand Prix. Doua elemente din gimnastica, unul la cal cu manere si unul la paralele, ii poarta numele.