Donald Trump va executa prima aruncare a echipei New York Yankees, in meciul din august

Trump, originar din New York, nu s-a bucurat de privilegiul de a executa prima aruncare la un meci din MLB in mandatul sau de presedinte si a facut anuntul joi, in ziua in care s-a reluat sezonul intrerupt pentru aproape patru luni din cauza pandemiei de coronavirus.''Randy Levine (presedintele lui Yankees) este un prieten grozav al meu. Mi-a cerut sa fac prima aruncare si va fi interesant'', a declarat Donald Trump.Sezonul MLB s-a reluat fara spectatori in tribune, ca masura de precautie contra Covid-19, si sunt sanse minime ca fanii sa poata lua loc in tribune la meciul din 15 august.