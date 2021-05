Drama in motorsport. A decedat pilotul de 19 ani care a suferit un grav accident sambata. Cum s-a intamplat tragedia VIDEO

"In ciuda eforturilor echipei medicale a circuitului si a tuturor celor care au avut apoi grija de pilotul elvetian, spitalul (n.r. - Careggi, din Florenta, unde fusese transportat) a anuntat ca Dupasquier a decedat din pacate, din cauza ranilor sale", a precizat promotorul. Dupasquier, in varsta de 19 ani, a cazut spre finalul calificarilor probei de Moto3 din cadrul Marelui Premiu al Italiei si a parut sa fie lovit de cel putin o motocicleta. Dupa mai multe minute in care i s-au acordat ingrijiri pe pista, sportivul a fost transferat cu un elicopter medical la spitalul Carregi, la Florenta.Sambata, o sursa medicala a declarat pentru AFP ca Dupasquier a fost adus la spital cu "traumatism multiplu si in stare grava".Duminica, un purtator de cuvant al spitalului a spus ca tanarul "a fost supus in cursul noptii unei interventii chirurgicale la cutia toracica pentru o leziune vasculara"."Leziunile cerebrale persista. El ramane in terapie intensiva in stare foarte grava", a precizat el.Dupa cinci curse, Dupasquier ocupa locul al zecelea in clasamentul pilotilor (cu 27 de puncte).Francezul Fabio Quartararo i-a dedicat tanarului pilot pole position-ul obtinut, sambata, in proba regina a motociclismului viteza, MotoGP.