E blestemata cursa de Formula 1 din Bahrain? Inca un accident spectaculos, dupa cel al lui Grosjean

Conform news.ro, monoposturile au facut un tur de incalzire si cursa, intrerupta la scurt timp dupa start, s-a reluat cu turul trei. Fragmentul de bariera distrus in accidentul lui Grosjean a fost inlocuit cu bucati de beton.Dupa reluarea cursei a avut loc insa inca un accident, monopostul lui Lance Stroll (Racing Point) rasturnandu-se dupa o actiune in care a fost implicat si Daniil Kviat. Stroll a iesit fara probleme din masina.Citeste si: VIDEO Accident grav in Formula 1. O masina a luat foc si a fost distrusa total. Ce s-a intamplat cu pilotul