Echipa feminina de handbal CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, invinsa in primul meci din Cehia

Pentru Gloria au marcat Valentina Ardean-Elisei - 6 goluri, Almudena Rodriguez - 5, Andreea Tetean - 3, Bianca Zegrean - 2, Nicoleta Dinca - 2, Laura Pristavita - 2, Raluca Bacaoanu - 2, Daniela Ratiu - 1, Tania Cosarca - 1, Andra Moroianu - 1, Mariana Costa - 1."O prima repriza buna facuta de jucatoarele noastre, insa calatoria de peste 20 de ore si-a pus amprenta pe jocul nostru si in a doua parte nu am mai reusit sa tinem ritmul cu echipa din Germania. Am facut o a doua repriza proasta, cum demult nu am avut, cu 21 de goluri primite si doar 14 marcate. Sper sa reusim sa ne odihnim in seara aceasta pentru ca maine in partida cu DHK Banik Most sa aratam un alt handbal", a declarat antrenorul Horatiu Pasca.Meciul dintre Gloria si DHK Banik Most se va disputa sambata, de la ora 10:00 (ora Romaniei)