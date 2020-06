Echipa Olympique Lyon reia pregatirea

Ziare.

De marti, ei vor incepe antrenamentel fizice in grupuri mici. Campionatul Frantei a fost oprit definitiv, dar OL mai are de jucat, la finalul lunii iulie si inceputul lunii august, finala Cupei Frantei, cu PSG , si returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, cu Juventus, in depalsare. In tur, pe teren propriu, Lyon s-a impus cu 1-0.Atacantii Memphis Depay si Jeff Reine-Adelaide, accidentati grav la genunchi, la 15 decembrie, in meciul impotriva echipei Rennes si supusi unor interventii chirurgicale, au raspuns convocarii, la fel si ceilalti jucatori straini. Depay si Reine-Adelaide ar trebui sa fie apti de joc la reluarea competitiei.Marti, se va alatura echipei si atacantul Tino Kadewere din Zimbabwe, transferat in ianuarie de Lyon pentru 12 milioane de euro si lasat pana la finalul sezonului la Le Havre, sub forma de imprumut.