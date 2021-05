Obiectiv nou impus de Eduard Novak, ministrul Sportului, pentru miscarea paralimpica din Romania

Obiectivul evenimentului a fost de a promova sustinerea sportivilor cu dizabilitati. In cadrul Forumulului, s-a realizat o radiografie a situatiei actuale a paralimpismului national in raport cu cel mondial si a fost reliefat un plan de dezvoltare si de integrare a acestuia in contextul mai amplu al sportului olimpic."Avem potential, dar nu avem organizarea si cadrul potrivit pentru ca aceste resurse sa sustina performanta. Ministerul Tineretului si Sportului isi asuma, pentru prima data cu adevarat, un rol de promovare activa a sportului paralimpic. Vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a dezvolta acest segment al sportului. Romania are oameni minunati, are sportivi talentati, are resurse pentru a-i sustine. Haideti sa integram toate aceste date intr-un sistem functional care sa ofere rezultate! Va garantez ca putem ajunge departe!" (Eduard Novak - Ministrul Tineretului si Sportului)Ministrul Tineretului si Sportului a propus un plan aplicat de masuri care urmeaza a fi implementate, in colaborare cu toti factorii implicati in fenomenul paralimpic, plan ce are ca obiectiv clasarea Romaniei in topul primelor zece tari pana in 2032, ca numar de medalii la Jocurile Paralimpice. Printre acestea, realizarea unei infrastructuri sportive accesibile, prin infiintarea unor sectii dedicate persoanelor cu dizabilitati la nivelul cluburilor sportive, cu obiectivul de a atinge un procent de cel putin 20% sportivi legitimati paralimpici.Planul de masuri include incurajarea si stimularea federatiilor sportive sa se ocupe in mod real de sportivii paralimpici, prin alocarea de resurse financiare dedicate, crearea unui program de vouchere dedicat pentru persoanele cu dizabilitati care aleg sa se legitimeze si sa practice un sport in cadrul unui un club sportiv, folosirea Programului Generatia 28, creat anul trecut pentru sustinerea copiilor, juniorilor, tinerilor si persoanelor cu dizabilitati, pentru a oferi o modalitate suplimentara de finantare a acestui sector, incheierea unor protocoale de colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Dizabilitati, pentru a beneficia de sprijin la nivelul fiecarui judet, si o colaborare mai eficienta cu Comitetul National Paralimpic, al carui rol va creste in dezvoltarea segmentului pe care il gestioneaza.Evenimentul a fost deschis de Cristian Ghita, Subsecretar de Stat in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, iar printre vorbitori s-au aflat Maria Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Florica Chereches, presedinta a Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Sally Wood Lamont, presedinta a Comitetului National Paralimpic, precum si sportivii cu nevoi speciale Ciprian Anton si Filip Ghiorghi.Printre invitati s-au numarat reprezentanti ai unor importante ONG-uri nationale, cu activitate recunoscuta in domeniul sustinerii persoanelor cu dizabilitati, sportivi romani cu nevoi speciale care au obtinut medalii si distinctii pentru performanta la nivel mondial, reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Dizabilitati, presedinti si vicepresedinti ai federatiilor sportive care au acordat pana acum o atentie sporita sportivilor cu nevoi speciale, directori de cluburi sportive din Bucuresti si judetul Ilfov, precum si reprezentanti ai presei centrale.