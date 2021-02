Ministrul Novak, reactie dura in scandalul "Arcul de Triumf": "Fanii rugbiului sunt indusi in eroare"

"Consider ca fanii rugbiului sunt indusi in eroare. Ei nu inteleg raportul dintre FRR si MTS , federatia este un ONG, care vrea sa-si revendice o investitie de 40 de milioane de euro. Rugbiul o sa aiba mult mai bune conditii ca acum 5-6 ani. Le-am propus si promis ca vor avea prioritate si ne vom desfasura si noi activitatea. Din pacate colegii mei ministri au promis ca dupa ce se va termina reabilitarea si se va termina receptia, va intra in folosinta gratuita, printr-o hotarare de Guvern, dar nu poti face asa ceva. Au fost promisiuni scrise pe hartie, dar nu poti promite ceva ce nu exista", a declarat Novak."Ca ministru am doua linii, una legala si alta sa apar sporturile. Ei o sa se antreneze gratuit, o sa joace meciurile gratuit. Noi nu nationalizam arenele, aparam proprietatea facuta din banii cetatenilor. Haideti sa ajungem la un echilibru intre sporturi. MTS sprijina rugbiul, la acest minister mai mult vorbim despre imobiliare, nu este vina mea ca avem 333 de spatii in paragina. Vreau sa fac ceva diferit. Daca eu le garantez ca vreau sa administrez acest stadion, fara alte combinatii, cred ca ar fi bine pentru toata lumea. FRR este in Top 8 la finantari, desi nu au disciplina olimpica calificata. Noi mergem pe rugbi traditional, nu rugbi in 7. Are 8 milioane de lei finantare de la noi. Interesul meu este sa sprijin sportul", a completat Novak la emisiunea Morning Glory de la Rock FM.Intrebat daca se pregateste pentru Jocurile Paralimpice, ministrul a raspuns: "Ar fi bine sa vin cu o medalie de la JO , dar acum cu rugbi nu prea am timp de antrenament".Ministerul Tineretului si Sportului a precizat, duminica, intr-un comunicat, ca nu accepta ca o persoana juridica de drept privat, respectiv o singura federatie sportiva, sa incerce sa forteze primirea dreptului unic de folosinta gratuita asupra Stadionului Arcul de Triumf si sa obtina venituri de pe urma acestuia.Receptia Stadionului Arcul de Triumf a avut loc la 4 decembrie 2020, acesta fiind realizat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii.Stadionul Arcul de Triumf este al doilea stadion finalizat din cele trei pe care Romania si-a luat angajamentul sa le realizeze pentru antrenamentele viitoarelor partide organizate la Bucuresti in cadrul Euro-2020.Citeste si: