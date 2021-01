Campionul mondial care canta in corul bisericii. Sportul la care Romania isi pune toate sperantele in pustiul de 14 ani

La 14 ani, Darius Movileanu este considerat speranta tenisului de masa romanesc, primul si singurul european care a castigat titlul mondial la cadeti. Chiar daca anul 2020 a fost unul atipic pentru toti sportivii, pentru Darius finalul a fost de exceptie. Sportivul a incheiat anul cu 7 medalii castigate la Cupa Romaniei , dintre care 5 de aur, una de argint si una de bronz.Pe langa pasiunea pentru tenisul de masa si cea pentru fotbal, pe care il joaca pe consola si live, pustiul are si talent la cantat. Baiatul provine dintr-o familie unde vocea este la loc de cinste. Tatal este preot, iar mama si cei doi frati mai mari sunt absolventi de Teologie.In ultima duminica din acest an, Darius a mers acasa, la Targoviste, si a cantat in corul bisericii alaturi de mama si cei doi frati. "Eu cant in acest cor de cand eram foarte mic, mi-a placut mereu sa vin la biserica si sa cant. Cand mai am timp, vin in weekend si duminica merg la biserica", a marturisit Darius Movileanu, campion mondial de cadeti la tenis de masa.Pentru parinti, emotia a fost cu atat mai mare deoarece, activitatile pe care le au cei trei copii nu le permit sa faca asta des. "E foarte emotionant sa fim toti la biserica. De mult timp nu am mai cantat impreuna, iar acum chiar a fost o zi speciala", a recunsocut tanarul.Cel datorita caruia Darius face performanta in tenisul de masa este tatal sau, care l-a dus la acest sport la varsta de 7 ani. "Tata e alaturi de mine tot timpul, imi spune sa vin la biserica atunci cand am timp si ma sprijina foarte mult", a completat tanarul sportiv roman.Anul trecut a fost momentul exploziei pentru jucatorul de 14 ani. A castigat medalia de aur la Campionatul European si la Openul Poloniei, a obtinut locul intai la Top 10 Europa, dar si cea mai mare performanta din cariera, titlul mondial la cadeti. Pana la aceasta varsta, sportivul are un palmares impresionant: este multiplu campion national, multiplu castigator al Cupei Romaniei, multiplu castigator al Top 12 Romania. In prezent este elev in clasa a 8-a si se pregateste pentru admiterea la liceu.Citeste si: Sotia romanca a lui "Chicharito" Hernandez a fost parasita. Fotbalistul mexican a lasat-o singura, cu 2 copii