Prima sportiva cu dizabilitati care a pozat in Playboy: "Asta e fotografia mea preferata"

"Da, e adevarat, sunt prima sportiva paralimpica in Playboy", a anuntat zilele trecute tanara de 26 de ani, multipla campioana europeana, mondiala si paralimpica in concursurile de natatie rezervate sportivilor cu dizabilitati. Mai precis, Elena Krawzow si-a expus corpul pentru editia in limba germana a cunoscutei reviste pentru barbati.Ulterior, nemtoaica a revenit cu o postare pe Instagram in care a oferit detalii despre experienta traita. "Aceasta e fotografia mea preferata", a precizat Elena, explicand o imagine surprinsa in mijlocul naturii, la bordul unei ambarcatiuni.Cu ocazia pictorialului din Playboy, Elena Krawzow a oferit detalii si despre afectiunea pe care a descoperit-o la varsta de 7 ani. "Locuiam in Kazahstan atunci, iar doctorii m-au diagnosticat cu o boala ereditara, Stargardt. Pana la 23 de ani, vederea mi s-a deteriorat putin cate putin, macula fiind zona din interiorul ochiului cea mai afectata. Acum pot sa vad doar in proportie de 3 la suta", a explicat frumoasa Elena.