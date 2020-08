Elina Svitolina si Kiki Bertens s-au retras de la US Open

Svitolina a precizat, intr-un comunicat, ca simte ca nu poate face deplasarea in SUA fara sa-si puna echipa si fara sa se puna pe sine in mare pericol.Bertens s-a retras din cauza restrictiilor impuse de guvernul olandez, conform carora cei care se intorc din Statele Unite trebuie sa stea in carantina doua saptamani.Dintre jucatoarele din top 20, s-a retras de la competitia americana si Ashleigh Barty , liderul mondial.Este posibil ca si Simona Halep sa aleaga sa nu participe la US Open. Ea inca nu a luat o decizie cu privire la acest turneu, insa a afirmat ca in conditiile actuale cel mai probabil nu va merge in SUA.US Open ar trebui sa se desfasoare la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, fara spectatori si cu un strict protocol sanitar. La acest grand slam nu vor exista calificari.