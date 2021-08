Elisabeta Lipă cere mai mulți bani pentru sport după JO 2020: ”L-am rugat din suflet pe prim-ministru”

“Suntem într-o situaţie foarte nefericită. Îmi pare rău că s-a iscat, după un succes atât de frumos al canotajului... Ceea ce se întâmplă cu aceste bugete... Noi anul acesta, la început, când am primit bugetele, bugetele au fost mult mai mici decât în alţi ani. Ni s-a promis că la rectificare vom primi bani pentru a continua activitatea sportivă, competiţiile şi aşa mai departe, pentru că nu vorbim aici numai de loturi olimpice, vorbim de juniori mici, de finanţarea CNOPJ- urilor...Comitetul olimpic a finanţat toate federaţiile care au avut sportivi calificaţi la JO . A investit fiecare tot ce a avut ca să se prezinte cât mai bine. Activitatea trebuie să continue. Toţi canotorii care au fost la JO provin din aceste centre olimpice de juniori. Dacă noi nu avem finanţare să le continuăm şi finanţare să creştem pe alţii noi, că nu avem ce face, cluburile sportive sunt la pământ. Nu au bani să selecţioneze, să vină în pregătire, să-i dea masă, casă.Au ajuns să nu aibă bani să trimită copiii două zile la un Campionat Naţional. Când am primit pe whatsapp bugetul MTS cu 23 de milioane de lei rectificare care înseamnă o diferenţă la rente viagere, diferenţă la salarii şi cofinanţarea pe tineret pentru fonduri europene pe Erasmus. Şi asta-i tot. Am pus mâna pe telefon şi i-am scris un mesaj domnului prim-ministru în care l-am rugat din suflet să nu uite sportul la această rectificare bugetară”, a spus Lipă. Elisabeta Lipă a precizat că a făcut apelul nu doar pentru canotaj, ci pentru sport în general. “Sunt convinsă că nu vorbim că n-ar fi vrut să mărească bugetul MTS. Niciodată nu a fost vorba ca MTS să nu fie băgat în seamă la rectificare. Cred că execuţia bugetară nu a fost făcută cum trebuie şi Ministerul de Finanţe a considerat că dacă există bani nu mai trebuie să mai dea bani la MTS.Am făcut apel în care l-am rugat să facă tot posibilul să finanţeze la rectificare şi MTS pentru că repet, federaţiile au fost văduvite din start, de la începutul anului. Eu când fac acest apel nu îl fac doar pentru canotaj , ci pentru sport în general. Ce vremuri trăim acum eu personal n-am trăit niciodată. Nu se poate, sportul are nevoie de nişte reforme mari. Altfel, la următoarea ediţie nu vom fi nici unde vom termina la această ediţie”, a adăugat Lipă.