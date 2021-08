Conduce mașini în loc să se joace cu păpuși. Cel mai tânăr pilot din istoria Romaniei e o fetiță de 9 ani

La vârsta la care alte fetițe nu se dezlipesc de păpuși, Emma conduce mașini. Ea participă la concursuri de când avea 7 ani, iar la 8 a devenit pilot cu acte în regulă. Și-a luat licența FRAS, fiind cel mai tânăr pilot din istoria României. Pasiunea pentru mașini a prins-o de la tatăl său, și el pilot de off-road.„Aveam 7 ani, mă plimbam pe lângă o mașină și m-a întrebat tata dacă vreau să o pilotez și am zis da din prima”, spune Emma Ștefania Băciucă, pilot în Campionatul Național de Super Slalom și RallyCross.De când a început această aventură, Emma îl are copilot și antrenor pe Andrei Constantinescu, copilot de raliuri și pilot de avioane.„Multe fetițe la vârsta ei se joacă cu păpușile în timp ce ea încearcă să înțeleagă niște trase pe care eu i le arăt, niște puncte de frânare, niște repere”, a declarat Andrei Constantinescu, pilot în Campionatul Național de Super Slalom, pilot de avion și copilot de raliu.Pilotajul nu este singurul sport pe care Emma îl face. „Fac handbal de când aveam 4 ani, sunt extremă dreaptă și îmi place foarte mult”, afirmă ea.Norris Măgeanu a venit să o vadă la Women RallyLa ultima competiție la care a participat, Women Rally, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, Norris Măgeanu, a venit să o vadă pe micuța care a luat startul alături de alte 56 de doamne și de domnișoare, unele dintre ele trecute de 60 de ani. Norris a fost și cel care a dat startul festiv al concursului.„O știu pe Emma, am urmărit-o, îi urmărim fiecare pas”, a recunoscut Norris Măgeanu, președinte al Federației Române de Automobilism Sportiv.