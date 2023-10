Faza incredibila: Un sportiv a fost atacat de un rechin si toata scena a fost filmata (Video)

Surferul australian Mick Fanning a tras o sperietura groaznica duminica.

Fanning a fost atacat de un rechin in timp ce concura in Jeffreys Bay.

Din fericire, triplu campion mondial a scapat fara nicio rana, dupa ce l-a lovit pe rechin cu pumnul in spate.

"Stateam si asteptam un val, cand am simtit ceva... Am inceput sa dau din picioare pentru a ma indeparta. L-am lovit in spate cu pumnul", a spus Fanning pentru Fox Sports.

Mick Fanning are 34 de ani si a iesit campion mondial in 2007, 2009 si 2013.

I.G.

