FC Barcelona, acuzata ca si-a abandonat un jucator la Istanbul pentru ca a negociat cu rivala Real Madrid. Reactia clubului catalan

"Nu mai ramane putina umanitate?", s-a intrebat sindicatul baschetbalistilor din Spania, care a relatat incidentul, conform news.ro."Un jucator abandonat intr-un oras strain, dupa miezul noptii. Clubul sau nu l-a lasat sa urce in avionul de intoarcere", a scris, marti seara, pe Twitter , Asociatia Jucatorilor Profesionisti de Baschet (ABP) din Spania, precizand ca este "in contact cu jucatorul pentru a-l ajuta".Potrivit presei catalane, conducatorul de joc Thomas Heurtel, 31 de ani, 75 de selectii in nationala Frantei, aflat la Barcelona din 2017, a fost impiedicat sa urce, marti seara, in avionul de intoarcere in Spania, deoarece clubul catalan i-a reprosat faptul ca si-a negociat in secret plecarea la rivala Real Madrid Conform eurohoops.net, Heurtel nu urma sa joace cu Anadolu Efes, el insotindu-si echipa pentru a discuta despre un transfer la Fenerbahce, la schimb cu un alt jucator francez, Leo Westermann. Baschetbalistul Barcelonei a fost abandonat dupa ce oficialii catalani au aflat ca el de fapt negocia cu Real Madrid, care cauta un inlocuitor pentru argentinianul Facundo Campazzo, plecat in NBA , la Denver Nuggets.FC Barcelona a emis miercuri un comunicat, dupa ce clubul catalan a fost acuzat ca l-a abandonat la Istanbul pe baschetbalistul Thomas Heurtel. Barca sustine ca jucatorul nu a fost neglijat si i s-au oferit toate conditiile la Istanbul, cazare si bilet de avion."1. Duminica, ziua in care echipa s-a confruntat cu Joventut Badalona, clubul si jucatorul au hotarat ca sportivul sa nu joace meciul pentru a evita o posibila accidentare, in fata unui acord iminent de reziliere a contractului reciproc.2. Luni, clubul i-a permis jucatorului, care nu a fost chemat la meciul cu Anadolu Efes, sa calatoreasca cu echipa la Istanbul pentru a-si rezolva viitorul profesional, asa cum au solicitat el si reprezentantul sau.3. Marti, jucatorul a cerut clubului permisiunea de a se antrena cu echipa in timpul acestei calatorii pentru a-si putea rezolva viitorul profesional.4. Marti, la pranz, clubul si agentul jucatorului au intrerupt negocierile, dar au fost de acord sa continue sa vorbeasca. Avand in vedere situatia generata de aceasta intrerupere a negocierilor si nefiind sub disciplina echipei la acest meci, s-a decis ca jucatorul sa nu revina cu grupul. Jucatorul nu a fost neglijat si i s-au oferit toate conditiile - hotel pentru noapte, bilet de avion a o cursa regulata si toata documentatia relevanta - pentru a putea calatori si a reveni la Barcelona a doua zi.5. In cele din urma, clubul ar dori sa anunte ca Thomas Heurtel este inca sub contract la FC Barcelona, in timp ce asteapta sa isi poata rezolva viitorul in zilele urmatoare", a precizat FC Barcelona, intr-un comunicat.