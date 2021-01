Federatia Internationala de Kaiac-Canoe deplange disparitia sportivului paralimpic Iulian Serban. Romanul a decedat la 35 de ani

ICF noteaza ca din intreaga lume a acestui sport au fost transmise mesaje de condoleante dupa disparitia lui Iulian Serban.Serban s-a apucat de canoe in 1998, urmand exemplul mamei si fratelui sau. In 2008, dupa un grav accident de tren i-a fost amputat piciorul drept. Serban a suferit atunci leziuni la piciorul stang, la cap, plamani, ficat si la coloana vertebrala. Pana s-a putut intoarce pe apa, el a avut nevoie de 20 de operatii si a fost tintuit sapte luni la pat.Serban a fost trei ani la rand campion mondial la paracanoe, intre 2010 si 2012, pentru ca in 2013 si 2014 sa obtina medalia de argint.In 2016 el a primit o distinctie din partea Federatiei Romane de Kaiac-Canoe dupa Jocurile de la Rio, cand a scris istorie, fiind primul sportiv paralimpic ce a reprezentat Romania la aceasta disciplina.Citeste si: FOTO Simona Halep, in vacanta cu iubitul la Valea Doftanei. Cum a fost primita de localnici