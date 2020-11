Scandalos: filmul vietii lui Oscar Pistorius a jignit familia tinerei ucise de atletul fara picioare

Realizatorii productiei "The Life and Trials of Oscar Pistorius" au dorit sa prezinte ascensiunea sportivului paralimpic, dar si decaderea acestuia in contextul crimei pe care a produs-o la 14 februarie 2013, atunci cand si-a impuscat mortal iubita de 29 de ani, in propria locuinta, justificand prin faptul ca a confundat-o cu niste intrusi. Dupa un proces indelungat, Pistorius a fost in cele din urma condamnat la 15 ani de inchisoare.Astfel, pentru a promova documentarul, postul BBC a postat pe contul de Twitter un material de prezentare de 2 minute, un "trailer" care avea sa starneasca o adevarata furtuna de critici, in special din partea familiei Reevei Steenkamp.Producatorii au fost acuzati in primul rand ca il prezinta pe Oscar Pistorius ca un erou victimizat, asta in timp ce numele decedatei nu e mentionat nici macar o data pe parcursul trailerului, iar imaginile cu Reeva sunt ca si inexistente. Presiunea mediatica a acestui detaliu i-a facut pe cei de la BBC sa reactioneze si sa stearga respectivul material de pe pagina de Twitter, un alt trailer fiind asteptat in perioada urmatoare.