Celebrul Floyd Mayweather revine in ring. Se va bate cu un youtuber, intr-un meci demonstrativ

"Logan Paul si cu mine ne vom bate la Hard Rock Stadium, Maywheather Promotions, Fanmio si Showtime se vor asocia pentru a va oferi un eveniment epic", a scris Maywheather pe contul sau de Instagram."Este in sfarsit oficial. Ma voi lupta cu Floyd Mayweather, duminica 6 iunie", a anuntat in acelasi moment Logan Paul pe Twitter Acest eveniment trebuia sa aiba loc initial pe 20 februarie, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus. Scaderea numarului de cazuri pozitive in Statele Unite, ca rezultat al campaniei de vaccinare eficiente, urmeaza sa permita prezenta spectatorilor pe stadionul echipei Miami Dolphins, care poate gazdui circa 65.000 de spectatori in configuratia sa maxima. Mayweather a disputat ultimul sau meci de box profesionist in 2017, cand l-a invins pe starul irlandez al artelor martiale mixte Conor McGregor , obtinand a 50-a victorie din cariera sa. El l-a infruntat apoi pe luptatorul japonez de kickboxing Tenshin Nasukawa in 2018, insa atunci a fost vorba de un meci demonstrativ.Cu speranta ca va obtine o frumoasa suma de bani, in conditiile in care lupta cu Logan Paul va fi transmisa in sistemul pay-per-view, pugilistul american in varsta de 44 ani, campion mondial la cinci categorii diferite de greutate, va urca asadar in ring pe 6 iunie, cand va infrunta un adversar care a disputat un singur meci profesionist, pierdut prin decizie in fata youtuber-ului KSI in noiembrie 2019.Revenirea lui Floyd Mayweather are loc dupa cea a lui Mike Tyon, care a reusit sa se faca remarcat la cei 54 de ani ai sai in fata lui Roy Jones Jr, in ciuda remizei inregistrate dupa opt runde in meciul demonstrativ dintre cei doi, care a generat venituri de 80 milioane de dolari.