A inceput "circul", cu Floyd Mayweather actor principal. Boxerul american a sarit la bataie: "Nu se poate sa-mi ia sapca" VIDEO

Potrivit imaginilor aparute in social media, Mayweather s-a enervat imediat dupa ce acordase un interviu, dupa ce fratele lui Logan Paul, Jake, a avut o disputa cu el si i-a luat sapca de pe cap, dupa care a incercat sa plece. Apoi a inzbucnit o incaierare in care a fost implicat si Logan Paul si in care au intervenit mai multe garzi de corp."Nu se poate sa depaseasca limita, sa ma atinga, sa imi ia sapca. Exista ceva ce se numeste respect si ceva ce se numeste lipsa de respect. Nu voi tolera lipsa de respect", a declarat Mayweather pentru AFP, dupa incident.Floyd Mayweather, in varsta de 44 de ani, va reveni in ring, la 6 iunie, la Miami, intr-un meci demonstativ cu "youtuberul" Logan Paul.Evenimentul ar fi trebuit sa aiba loc la 20 februarie, dar a fost amanat atunci din cauza pandemiei de coronavirus.Logan Paul, in varsta de 26 de ani, posteaza regulat pe Youtube din 2013 si a lansat canalul Logan Paul Vlogs in 2015, care a adunat 22,9 de milioane de persoane care au subscris la el si peste 5 miliarde de vizionari.In paralel cu aceasta activitate, Paul este actor si boxer. El are doar doua infruntari in ring, ambele cu rivalul sau de pe Youtube, KSI, in august 2019 si noiembrie 2019. Prima, considerata la amatori, a fost remiza, iar a doua, la profesionisti, s-a incheiat cu victoria lui Paul. Mayweather nu a mai participat o lupta oficiala din 2015, cand a castigat impotriva rivalului sau filipinez Manny Pacquiao si apoi impotriva lui Andre Berto. De atunci, el a disputat meciuri demonstrative impotriva lui Conor McGregor, vedeta UFC, in august 2017 si impotriva kickboxerului japonez Tenshin Nasukawa, in decembrie 2018, pe care le-a castigat inainte de limita.