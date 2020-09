La cursa de Formula 1 de la Nurburgring vor putea asista 20.000 de spectatori

Oficialii locali sunt bucurosi ca masurile de siguranta adecvate, inclusiv procesul de vanzare contactless a biletelor si distantarea fizica vor permite evenimentului sa se desfasoare cu o asistenta destul de importanta.Vanzarile de bilete pentru Marele Premie din 9-11 octombrie sunt lansate pe rand, tribunele urmand a fi deschise in diferite etape ale procesului de comercializare. Prima faza va incepe cu oferirea de bilete pentru tribunele din virajul 3, 4a si 5b.Atat timp cat nivelul local de infectare cu noul coronavirus nu va creste in urmatoarele saptamani, vor fi puse in vanzare bilete suplimentare, mai aproape de data cursei."Este important pentru noi in aceasta prima etapa sa oferim bilete in diferite categorii de preturi. Desigur, in vremurile pandemiei de coronavirus, cu efortul enorm de personal si planificare pe care il presupune, totul este o chestiune de cost. Dar este, de asemenea, o chestiune de a le oferi fanilor posibilitatea de a-si permite biletele si de a viziona cursa in siguranta", a declarat Mirco Markfort, directorul general al circuitului Nurburgring.O serie de masuri sunt puse in aplicare la circuit pentru cursa. Tribunele utilizate sunt impartite in sectiuni si vor exista grupuri de locuri desemnate. Fiecare grup va avea patru locuri disponibile si va exista o distanta adecvata intre fiecare grup. Mastile trebuie purtate tot timpul, iar fiecarei tribune i se va aloca o zona de parcare, pentru a minimiza riscul amestecarii fanilor din diferite zone ale circuitului.Un bilet de trei zile pentru Eifel Grand Prix va fi disponibil incepand de la 199 de euro.Primii fani, cateva mii, au putut asista la o cursa in acest sezon, la Marele Premiu al Toscanei de la Mugello, din 13 septembrie.De asemenea, organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Turciei au anuntat ca au vandut 40.000 de bilete in primele sase ore de la inceperea comercializarii si ca spera ca evenimentul sa se desfasoare in fata a 100.000 de spectatori.