Fostul mare gimnast Dan Grecu implineste 70 de ani

A absolvit Institutul de Educatie Fizica si Sport (IEFS) din Bucuresti, promotia 1980, devenind profesor de educatie fizica. Este unul dintre sportivii cu merite deosebite in afirmarea gimnasticii romanesti pe plan intern si peste hotare, dar si antrenor si arbitru international de gimnastica A debutat in gimnastica la varsta de 12 ani, la Iasi, sub indrumarea profesorului Octav Ungureanu, noteaza "Enciclopedia Educatiei Fizice si Sportului din Romania" - Volumul I (Ed. Aramis, Bucuresti, 2002). In 1963, este legitimat la clubul " Viitorul " din Bucuresti, de unde se transfera la Dinamo , tot in Capitala. La cele doua cluburi, precum si la lotul national, s-a pregatit cu antrenorul Mircea Radulescu. Dupa ce obtine, in 1966, primul sau titlu de campion la juniori, va castiga, de-a lungul carierei sale sportive, peste 15 de titluri de campion national de gimnastica. In cei peste zece ani de activitate competitionala internationala, a participat la trei olimpiade, patru campionate mondiale si tot atatea campionate europene, doua jocuri mondiale universitare si la trei editii ale cupei mondiale, cucerind pentru gimnastica romaneasca primele titluri de campion mondial si european.Din palmaresul sau amintim: la CM - in 1970 (Ljubljana, Iugoslavia), locul VII cu echipa; in 1974 (Varna, Bulgaria), medalia de aur si titlul mondial la inele, plus locul VI cu echipa si locul XVI la individual compus; in 1978 (Strasbourg, Franta), medalia de bronz la inele si locul VII cu echipa; in 1979 (Fort Worth, SUA), medalia de argint la inele; la CE - 1971 (Madrid, Spania), locul XXI la individual compus; in 1973 (Grenoble, Franta), medalia de argint la inele si locul X la individual compus; in 1975 (Berna, Elvetia), medalia de aur si primul titlu continental la inele, plus locurile VI la individual compus si la bara; in 1977 (Praga, Cehoslovacia), locul V la bara si locul XI la individual compus; la JO - in 1972 (Munchen, RFG), locul VII cu echipa; in 1976 (Montreal, Canada) - medalia de bronz la inele, locul IV la sarituri , locul IX la individual compus si locul VI cu echipa; la Cupa Mondiala - medalia de bronz, in 1975; medalia de argint, in 1978, si locul VI, in 1979, toate la inele.Bogata sa carte de vizita mai cuprinde: doua titluri de campion mondial universitar, sase titluri de campion balcanic si nenumarate medalii obtinute la diverse concursuri internationale. In 1974, a fost declarat cel mai bun sportiv al tarii si al treilea din Balcani.Dupa accidentul suferit (ruptura musculara) in timpul executarii exercitiului la inele, in cadrul Jocurilor Olimpice din 1980 de la Moscova, care i-a intrerupt activitatea competitionala, Danut Grecu s-a dedicat muncii de antrenor la clubul Dinamo Bucuresti. In 1984, a fost numit antrenor coordonator al colectivului de tehnicieni care avea sa pregateasca, la Centrul Olimpic din Resita, lotul masculin de gimnastica.Ca urmare a activitatii sale si a antrenorilor cu care a colaborat, in perioada 1988-1999, gimnastii romani (intre care s-au evidentiat Marius Urzica, Marius Gherman, Dan Burinca, Cristinel Brezeanu, Cristian Leic, Nicu Stoica, Nicusor Pascu si Adrian Ianculescu) au cucerit la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Campionatele Europene, 18 medalii dintre care doua de aur. In anul 2000, a realizat, cu sportivii pe care i-a pregatit, performante de prestigiu la Campionatul European de la Bremen (Germania), concretizate in cucerirea a trei medalii de aur ( Marian Dragulescu , la sol; Marius Urzica, la cal cu manere; Ioan Suciu, la sarituri), una de argint, in proba pe echipe, si una de bronz, Marian Dragulescu la individual compus - si la JO de la Sydney - prin titlul de campion olimpic, cucerit de Marius Urzica, la cal cu manere.Succesele repurtate i-au fost rasplatite prin acordarea titlurilor de Maestru al sportului (1971), Maestru emerit al sportului (1974) si de Antrenor emerit (1992). In anul 2000, i s-a conferit Ordinul national "Serviciul Credincios" in grad de cavaler, mentioneaza site-ul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, www.cosr.ro.