Fostul presedinte al Confederatiei Sudamericane de Fotball, incarcerat la Miami, are coronavirus

"Practic nu mai putea discuta cu sotia lui cand a fost sunat. Avea gatul iritat si probleme de respiratie", a declarat avocatul spu, Jose Gonzalez.In varsta de 62 de ani, Napout este inchis la Miami dupa implicarea sa in scandalul FiFAgate. Avocatii au cerut ca el sa fie retinut la domiciliu, dupa ce la penitenciar au fost depistate 70 de cazuri de Covid-19 printre detinuti si 7 in cadru personalului.Conmebol sau CSF (CONfederacion sudaMEricana de FutBOL, Confederatia Sudamericana de Fotbal) este corpul adminstrativ al fotbalului in majoritatea tarilor Americii de Sud.