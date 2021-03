Poveste incredibila. Un fotbalist a devenit erou peste noapte. Cum a salvat de la viol o femeie de 71 de ani

Intamplarea s-a petrecut in mijlocul zilei, in Parcul Kiwanis din Arizona, in timp ce sportivul se afla la o banala plimbare. Remarcand tipetele unei femei, Justin Herron a intervenit si a salvat-o pe aceasta de la un viol, conform politiei americane care a anchetat incidentul.Herron a fost ajutat in interventia sa si de o alta persoana aflata in preajma, agresorul fiind un barbat de 30 de ani care incerca sa-si dea jos pantalonii, impingand-o pe victima la pamant."Daca nu ar fi avut loc actiunea rapida a lui Justin Herron si a lui Murry Rogers, acest atac se putea incheia mult mai rau", a declarat detectivul Natalie Barela."Eram in stare de soc, nu-mi venea sa cred ca se poate intampla asa ceva la acea ora. Tot ce-am putut sa fac a fost sa ma indrept in acea directie si sa ajut cat pot de mult. Eu sunt fotbalist, sunt destul de masiv, asa ca incerc mereu sa nu ranesc pe cineva. Am o voce puternica, am tipat la el si i-am spus sa se dea jos de pe femeie si sa astepte venirea politistilor", a relatat Justin Herron.Citeste si: