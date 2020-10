FOTO Fotbalista Megan Rapinoe si-a cerut in casatorie iubita baschetbalista. Sportivele, felicitate de Joe Biden

Cererea in casatorie s-a produs intr-un cadru idilic, Rapinoe fiind cea care a ingenuncheat pentru a pune inelul pe mana iubitei sale.Cele doua formeaza un cuplu de aproximativ 4 ani. Rapinoe e cea mai valoroasa fotbalista a lumii in 2019, in timp ce Sue Bird e una dintre baschetbalistele care au scris istorie in WNBA, avand in palmares 4 titluri de campioana.Rapinoe si Bird au primit numeroase mesaje de felicitare dupa anuntul de pe retelele de socializare, inclusiv de la Joe Biden, candidat la presedintia SUA.