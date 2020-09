FOTO Fac echipa si acasa, si in sala! Un rugbist de nationala si sotia sa, antrenori de fitness in timpul liber

El rugbyst, cu 72 de meciuri pentru nationala "stejarilor" si prezenta la Cupa Mondiala din 2015, multiplu campion national cu Baia Mare si Timisoara Saracens, echipa la care joaca si in prezent. Ea, fosta componenta a formatiei de handbal din Baia Mare, detinatoare a titlului national in 2014. Din 2013 s-au casatorit, si formeaza, de ceva timp, o echipa si in sala de fitness, acolo unde cei doi petrec ore bune zilnic."Intotdeauna am facut parte din echipe amandoi si ne-am gandit ca si dupa terminarea sportului sa formam o echipa. Avem si acasa echipa, ne consultam mereu in tot ceea ce inseamna sport, asa ca a venit cumva normal, intr-un final, si Team RA2", spune Andrei Radoi.De experienta si sfaturile lui Andrei nu beneficiaza doar cei care trec pragul salii de fitness la care el lucreaza, ci si colegi si chiar adversarii Timisoarei din Superliga Nationala de rugby "Eu ii ajut pe colegii de echipa sa dobandeasca o forma fizica buna. Colaborez online si cu alti sportivi de la alte cluburi si alte discipline, primesc feedback pozitiv si ma bucur ca pot veni cu impact pozitiv in viata altor sportivi", a completat Andrei.Trecerea de la jucator activ la antrenor nu a fost una usoara, insa atata timp cat faci sport din pasiune, depasesti toate barierele."Ca sportiv esti concentrat pentru a te antrena si a face totul la capacitate maxima tu, iar cand esti antrenor trebuie sa-i capacitezi pe ceilalti sa dea totul. Fitnessul a fost o pasiunea de-a mea, ma antrenam singura si cand jucam handbal. Ma bucur ca acum pot sa fac asta full-time",a declarat si Ioana Radoi.Cei doi sportivi sunt total diferiti din postura de instructori de fitness. "Antrenoarea Ioana este dura, toata lumea spune ca la antrenamente este foarte severa si, desi eu sunt rugbystul din familie si ar trebui sa fiu dur, ea este cea mai aspra", glumeste Andrei Radoi.Sotii Radoi marturisesc faptul ca i-au incercat stari diferite atunci cand fiecare avea meci."Merg la meciurile lui Andrei, mai ales la nationala. Eu nu sunt genul care sa strig, sa ma agit, sunt introvertita, stau linistita, ma concentrez foarte mult si simt ca pot sa-i transmit si lui asta. Dupa meciuri il ascult, este alegerea lui daca are chef sa vorbeasca, eu nu-l intreb ce a fost la o faza anume sau ce s-a intamplat", a recunoscut Ioana."Eu nu stateam linistit, sunt agitat de felul meu si pe terenul de rugby, dar si in tribuna la handbal. Nu prea imi reusea sa fiu calm, dar aveam noroc ca luam si copilul cu mine si imi mai prelua din emotii", a spus Andrei Radoi.