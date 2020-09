FOTO Povestea handbalistei de la nationala pasionata de fotografie

La finalul lunii august, Ziua Mondiala a Fotografiei a fost sarbatorita "prin munca" de cel mai pasionat fotograf dintre sportivi. Gabriela Perianu si-a propus o sedinta foto inedita, care a avut ca subiect mascota clubului, un simpatic tigru. Ca un fotograf profesionist, Gabi Perianu a ales locatia, pe platoul din fata Casei Poporului, a dat indicatii si a surprins cele mai interesante cadre cu personajul principal."Pasiunea pentru fotografie a venit cand eram mica. Ai mei, ca sa nu aiba grija mea, imi dadeau poze, eu stateam foarte linistita, iar ei isi vedeau de treaba. Pe parcursul anilor mi-a placut foarte mult sa stochez amintiri si m-am gandit ca cel mai bine prin fotografie o pot face. Cel mai mult imi place sa fotografiez oamenii, sa ii surprind in diferite momente si ipostaze" recunoaste handbalista.Fetele de la CSM Bucuresti sunt norocoase pentru ca au mereu langa ele un fotograf profesionist in devenire. Cel mai des trece prin fata obiectivului Gabrielei portarul Denisa Dedu, insa interul nationalei le-a promis si celorlalte coechipiere cate o sesiune de fotografii."Denisa este cea mai fericita pentru ca in timpul liber beneficiaza de fotografii. Elizabeth Omoregie are niste calitati nu prea intalnite in Romania si urmeaza sa facem o sedinta foto cu prima ocazie cand vom avea liber. Cristina Neagu este emblema handbalului si ar fi o onoare sa o fotografiez. Mi-as dori sa fac cu ea o sedinta foto in sala de handbal. Uneori sunt fotograful fetelor in cantonamente si deplasari, atunci cand sunt si ele in mood pentru asa ceva, altfel incerc sa nu le stresez cu asta. Cand ele vor si simt nevoia de fotografii, sunt acolo!", spune Gabi Perianu.La capitolul dorinte, Perianu stie ce vrea: sa ajunga la uriasii de peste Ocean. "Din afara, as vrea sa intru in vestiarele baschetbalistilor din NBA , imi plac foarte mult si as vedea o sedinta foto acolo", a declarat Perianu.Din punct de vedere sportiv, handbalista are ganduri mari cu echipa de club. Ea spera ca la finalul acestui sezon sa poata ridica deasupra capului trofeul Ligii Campionilor! Ar fi cea mai importanta poza, spune ea. "As plati toti fotografii din lume pentru o poza cu mine, echipa si trofeul Ligii Campionilor. Mi-e dor de handbal si de atmosfera creata la meciuri. Imi doresc sa se termine toata perioada aceasta mai putin favorabila si sa reintram in normal cu sportul", a incheiat Gabi.