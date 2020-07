Gareth Bale nu va pleca de la Real Madrid, asigura impresarul galezului

"Gareth se simte foarte bine la Madrid. Mai are doi ani de contract si ii place la Madrid. El nu va pleca nicaieri. Sigur ca sunt alte cluburi care il doresc, dar nu poate merge oriunde. Gareth este unul dintre cei mai buni jucatori din lume, iar cei mai buni jucatori din lume nu se imprumuta", a declarat Barnett pentru BBC.Bale, care are contract pana in 2022, a jucat doar 16 meciuri in acest sezon pentru Real Madrid.