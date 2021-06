Aflat in Romania, legendarul sahist Garry Kasparov i-a atacat pe "dictatorii" Lukasenko si Putin: "Niciunul nu se va opri daca nu este oprit"

Kasparov, care a marturisit in deschiderea evenimentului ca este complet vaccinat, a marturisit ca este bucuros sa revina la tabla de sah . "N-am jucat niciodata in Romania ca jucator profesionist. Este un eveniment uimitor, cred ca stabileste standarde. Va deveni un eveniment traditional. Ma bucur de atentia pe care politicienii o acorda sahului si sunt incantat sa ma aflu astazi aici. Cred ca acest turneu va asigura viitorul Grand Chess Tour", a spus Garry Kasparov in deschidere.La Face Convention Center, unde are loc deschiderea competitiei de sah, starul evenimentului a avut un mesaj ferm pentru comunitatile internationale, care ar trebui sa actioneze fata de dictatori.In privinta problemei Belarus, despre cum actioneaza un dictator, Kasparov a subliniat: "Au fortat un avion ca sa aterizeze la Minsk. Niciun dictator nu se va opri daca nu este oprit. Comunitatile internationale daca nu sunt hotarate sa opreasca aceste activitati si sa puna un pret pe crime si pe dictatori, n-o sa se opreasca nimic"."Nu stiu ce face presedintele Putin, stiu de dictatorul din Rusia. Daca ii spui presedinte, ii acorzi credibilitate in sistemul politic, fapt folosit in Rusia. N-am niciun sfat pentru acesta. As vrea ca intr-o zi sa fie adus in fata justitiei pentru infractiunile pe care le-a comis. Sunt sigur ca atunci cand se va prabusi el, se va prabusi si sistemul. pentru ca n-o sa-l ajute nimeni", au fost cuvintele lui Garry Kasparov despre Putin.Campionul mondial a vorbit direct si despre summitul care urmeaza, dintre Biden si Putin: "Domnule Biden, actionati cum trebuie ca sa dati dovada de hotarare a lumii libere si nu faceti pe plac dictatorilor. Sunt ingrijorat de summitul care urmeaza, pentru ca este clar ca e o presiune pe credibilitatea asupra dictatorului rus. America se gandeste inca cum sa actioneze. Nu s-a schimbat nimic".Pentru cei care protesteaza in Rusia, mesajul lui Kasparov a fost ca "cei care au curaj merita sprijinul si respectul nostru. Stim ca daca regimurile nu sunt slabite, partea de protest are putin succes. Putin poate cumpara fidelitatea serviciilor de informatie sau armata. Stim campania sa de teroare prin care mentine instabilitatea".In ultimele 6 luni, de cand a aparut serialul "Gambitul Damei", Kasparov a marturisit ca a "n-a avut niciun eveniment fara ca cineva sa ma intrebe despre serial. A fost pur intamplator ca mi s-a cerut sa ajut la productie. Au fost cateva idei prin interviurile pe care le-am dat. Cred ca m-am descurcat destul de bine ca sa creeze o atmosfera buna in timpul jocurilor dar si ambianta generala arata destul de autentica pentru cei care isi pot aminti de jocurile de sah din anii '60. Au fost cateva probleme minore, dar ajuta lumea sahului. A imbunatatit mult imaginea jocului. Multi ani, eu si colegii mei am incercat ca combatem ideea ca sahul ar afecta sanatatea mintala a copiilor. S-a schimbat imaginea. Nu mai este negativa. Chiar o sa aiba un efect indelungat pentru sustinerea jocului nostru drag".Intrebat despre problema Ucrainei, Kasparov a reluat: "Pozitia mea cu privire la Ucraina nu s-a schimbat. Este un stat independent, Ucraina de Est ocupata ilegal de trupele rusesti. Rusia viitoare, libera si democrata, nu va avea decat sa-i redea teritoriile si cei responsabili vor fi trasi la raspundere".Referitor la cele cinci zile pe care le-a petrecut in inchisoare, Kasparov le-a transmis celor care sunt in inchisoare: "Profit sa le transmit toate cele bune, sa fie sanatosi, Alexei Navalnii este prizonierul nr. 1, sunt peste 400, mult mai multi in Belarus, si le putem dori doar sanatate pentru ca trebuie sa depaseasca o soarta foarte dura. Pe cei care sunt dispusi sa se opuna, sa se ridice impotriva dictatorilor din Belarus si Rusia, pe acestia ii sprijin"."Stiu multi implicati in Belarus, care protesteaza iar zilele dictaturii din Belarus sunt numarate. Indiferent ce face Putin, ca trimite bani sau oameni, in Belarus continua o agonie", a mai spus Kasparov.Kasparov este al 13-lea campion mondial la sah, detinand titlul din 1985 pana in 2000.A dominat sahul peste 20 de ani, urcand in clasamentul mondial in 1984 si a ramas cel mai puternic jucator de sah din lume pana in 2006. In 1985, Kasparov l-a invins pe Karpov intr-un meci de campionat mondial, devenind cel mai tanar campion din istoria sahului, la varsta de 22 de ani si jumatate. Si-a aparat titlul de trei ori in meciurile cu Karpov din 1986, 1987 si 1990. In 1993, a intrerupt relatiile cu FIDE si a fondat APC. Din acel moment si pana la meciul de unificare dintre Kramnik si Topalov din 2006, au existat doi campioni mondiali de sah in lume. In 2000, Kramnik l-a invins pe Kasparov. Kasparov a continuat sa joace la turnee pana in 2005.Sahistul de origine rusa, care si-a luat nationalitatea croata, a mai fost prezent in Romania in 2017, la o conferinta.Prima mutare a competitiei a fost facuta de Garry Kasparov si Anca Dragu, presedinta Senatului.Anca Dragu: "Sunt onorata sa particip la Superbet Chess Classic Romania 2021 alaturi de Garry Kasparov, care s-a aflat 255 de luni in fruntea clasamentului mondial. Ma inchin in fata dumneavoastra", a spus Anca Dragu, presedinta Senatului Romaniei."Sahul este o ocazie unica de a dezvolta armonios mintea copiilor nostri. Atat ca decident politic, cat ca si parinte, consider ca sahul trebuie sa fie indispensabil in viata unui copil. Ma bucur ca l-am incurajat pe fiul meu sa practrice sportul mintii. Nu am cum sa ma supar cand pierd in fata fiului meu, pentru ca-mi doresc ca el sa fie un invingator. Concentrarea, disciplina, anticiparea sunt calitati si abilitati pe care sahul le dezvolta. Sahul ne poate invata cum sa facem fata acestor probleme"."Este o placere sa fiu inca o data la Bucuresti. Am fost aici si in anii 90, am invatat sa joc de la maestri locali. Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici. Vad acceasta competitie ca o primavara, dupa atatea luni de pandemie, a spus armeanul Aronian.Augusta Dragic, presedinte Fundatia Superbet: "Vrem sa transmitem un mesaj copiilor: Trebuie sa se apropie de sah. Sahul ii ajuta sa se educe, sa se autoeduce. Fie ca sahul sa-i ajute pe toti copiii sa-si invinga temerile"."Este unul dintre cele mai bune evenimente care se vor juca live la Bucuresti", a spus Michael Khodarkovsky, director executiv al Grand Chess Tour. Profit.ro.