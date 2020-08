Gaz Metan Medias i-a achizitionat pe fundasul ceh Ondrej Baco si pe fundasul brazilian Yuri Matias Jefferson

Baco a semnat un contract pe doua sezoane.El este fundas central in varsta de 24 ani. Ultima echipa pentru care a evoluat acesta este FC Fastan Zlin, din prima liga a Cehiei. Pentru el este prima experienta in afara Cehiei.Yuri Matias Jefferson este de origine braziliana si evolueaza pe postul de fundas central. In varsta de 25 ani acesta vine la Gaz Metan de la FC Tractor,formatie din Iran. Anterior a mai evoluat la Coimbra in Liga a doua din Portugalia, dar si in Brazilia la America-PE.Yuri Matias Jefferson este jucatorul Gazului Metan pentru urmatorii 3 ani.