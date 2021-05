Ghinion pentru Raul Badiu in Mondialul de Raliuri din Portugalia. Andre Villas Boas, debut incredibil

Considerat unul dintre favoritii la titlul mondial de juniori din acest an, Badiu a avut probleme inca de la a treia proba speciala, cand se afla pe locul 4. In cea de-a patra, bieleta masinii Ford Fiesta Rally 4 a cedat, iar echipajul Badiu-Rares Fetean a spus stop pentru ziua 1. Chiar daca puteau reveni in super rally, povestea celor doi in Portugalia s-a incheiat definitiv dupa ce si motorul a cedat din motive necunoscute."Nu pot sa imi dau seama ce s-a intamplat. S-a rezolvat cu bieleta, dar cand eram pe etapa, a crapat motorul si a fost finalul raliului pentru noi. Sunt dezamagit, dar au mai ramas etape si sper sa pot recupera punctele pierdute aici", a spus Badiu.A fost o situatie aproape asemanatoare cu cea din Croatia, atunci cand Badiu si Fetean s-au aflat inclusiv la conducerea raliului in divizia juniorilor, dar problemele tehnice i-au dus doar pe locul 8 la final.Pana la finalul sezonului dedicat juniorilor au mai ramas trei etape: Estonia, Belgia si Spania.Raliul Portugaliei a fost castigat de britanicul Evans Elfyn, care este si noul lider al campionatului mondial.O prezenta inedita la etapa din WRC a fost aceea a fostului antrenor de la FC Porto si Chelsea, Andres Villas Boas. Portughezul, care se afla la doar al doilea raliu din cariera si primul de anvergura, a pilotat un model Citroen C3 Rally2 de ultima generatie. Copilot i-a fost un prieten din copilarie, Goncalo Magalhaes.Cei doi s-au clasat pe locul 32 la general si pe locul 12 la WRC3, acolo unde era incadrata masina lor de concurs, evolutia acestora fiind apreciata de presa internationala de specialitate, avand in vedere lipsa de experienta in motorsportul mondial.