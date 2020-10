Gimnasta Larisa Iordache revine in competitii, dupa 3 ani si 3 operatii. Care e obiectivul sportivei de 24 de ani

Conform news.ro, ea va participa la Campionatele Nationale de la Ploiesti (17-19 noiembrie). Obiectivul Larisei si al antrenorilor sai, Lacramioara si Cristian Moldovan, este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.Campionatele Europene din decembrie, de la Mersin (Turcia), programate intre 9 si 13 decembrie, vor fi un test pentru implinirea visului Larisei.Larisa Iordache s-a accidentat, in octombrie 2017, la Campionatele Mondiale, in timp ce se incalzea pentru calificarile la sol. Ea urma sa evolueze la toate cele patru aparate pentru calificarea in finala la individual-compus, dar a parasit sala intr-un scaun cu rotile, iar diagnosticul a fost de ruptura de tendon ahilian stang.Iordache a participat la JO Londra 2012 unde a obtinut medalia de bronz cu echipa Romaniei.