Absente de ultima ora in lotul cu care Romania va merge la Europeanul de gimnastica. Obiectiv indraznet pentru Larisa Iordache

In urma verificarilor organizate de FRG, Comitetul Executiv a stabilit ca, la primul concurs international din 2021, Romania sa fie reprezentata in competitia feminina de Larisa Iordache, Antonia Duta si Maria Ceplinschi, iar in intrecerea masculina de Marian Dragulescu, Andrei Muntean si Emilian Neagu. Desi au fost inscrisi printre participantii la Campionatele Europene, nu vor mai face deplasarea Ioana Stanciulescu, Silviana Sfiringu, Razvan Marc (din cauza unor probleme medicale), Maria Holbura si Eduard Gavrila (insuficient pregatiti pentru nivelul concursului).Campionatele Europene de la Basel au pentru gimnastii romani o miza dubla: calificarea la Jocurile Olimpice si medalii in competitia individuala si in finalele pe aparate.Sportivii vor fi insotiti de antrenorii Lacramioara si Cristian Moldovan, Nicolae Forminte, Lucian Sandu, Stefan Gal si Marius Urzica.De asemenea, Romania va fi reprezentata la Basel si de arbitri Angela Cacoveanu, Adela Popa, Eugen Catean si Nicusor Pascu.Conform FRG, Larisa Iordache, Antonia Duta si Maria Ceplinschi vor concura in calificari pe 21 aprilie (in prima si in ultima subdiviziune), iar Marian Dragulescu , Andrei Muntean si Emilian Neagu pe 22 aprilie (in prima si a doua subdiviziune).La Campionatele Europene de gimnastica artistica programate intre 21 si 25 aprilie la Basel, Romania isi propune sa mai califice doi sportivi la Jocurile Olimpice, unul la masculin si unul la feminin.Romania are calificati pana acum doar doi gimnasti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Marian Dragulescu ( sarituri ) si Maria Holbura (individual compus).