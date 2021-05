Micile gimnaste din Romania viseaza departe: "Vreau sa fiu ca Nadia si sa plec in America"

Prima editie a Cupei Nadia Comaneci a avut loc in 2013

In sala de la Onesti totul aminteste de Nadia Comaneci

Micile gimnaste au plecat acasa pline de medalii si de cadouri. Adelina Badica are 9 ani si face acest sport de la 5, este legitimata la clubul din Onesti, iar la "Cupa Nadia" a iesit pe locul intai la categoria ei de varsta. Ea a castigat 5 medalii, dintre care una cu chipul Nadiei."Sunt foarte fericita, am muncit mult pentru aceste medalii", spune Adelina. Micuta are si un vis pe care vrea sa si-l implineasca atunci cand va creste. "Vreau sa fiu ca Nadia Comaneci si sa plec in America", a completat tanara.Daria Bigu, o fetita de 10 ani, a iesit campioana la categoria ei de varsta, la primul concurs oficial la care a participat de cand s-a apucat de gimnastica. Micuta stie si unde isi va tine medaliile pe care le-a castigat."Ma gandeam sa le pun la mine in camera, dar cel mai bine ar fi pe hol, sa le vada toata lumea. Sunt foarte fericita", a declarat Daria Bigu.Organizatorii au acordat si un premiu special Alexandrei, o sportiva din Bucuresti care, dupa ce s-a antrenat doua saptamani online, a concurat la prima competitie din viata ei."M-am apucat de gimnastica cand aveam aproape 9 ani, apoi a venit pandemia, am stat doar trei luni in sala si doua saptamani m-am pregatit pe zoom, dupa care am venit la concursul acesta si am luat un premiu. Cand ma deplasez la sol, cand fac flick-uri, ma simt foarte bine pentru ca simt ca zbor, ca ma inalt in aer", spune Alexandra Diana Mihai.Alexandra este pregatita de prima antrenoare a Larisei Iordache, Mariana Campeanu , iar inainte de gimnastica a practicat dansurile. "Nu mi-a placut pentru ca stateam si patru zile sa invatam un pas si ma plictiseam", a explicat Alexandra.In 2013, Fundatia Nadia Comaneci a lansat cu sprijinul clubului CSM Onesti si al Primariei Municipiului Onesti, "Cupa Nadia Comaneci", competitie sportiva anuala dedicata micutelor gimnaste de categoria a III-a, nivel 1 si 2. Concursul, care cuprinde trei sectiuni, pe echipe, pe aparate si individual compus, a fost inclus in calendarul competitional al Federatiei Romane de Gimnastica, fiind o competitie importanta pentru tinerele sportive.Concursul reprezinta o ocazie de verificare a pregatirii gimnastelor in vederea participarii la finala Campionatului National, la care merg cele mai bune sportive din aceasta categorie de varsta. Evenimentul s-a tinut exact in sala unde Nadia a inceput gimnastica. La competitie au participat 60 de sportive legitimate la 11 cluburi de profil din tara: Dinamo , Arad, Constanta, Petrolul Ploiesti , Cetate Deva, Focsani, Onesti, CSM Onesti-Targoviste, Cluj si Viitorul Cluj.Construita in 1968, sala de la Onesti, acolo unde a inceput Nadia Comaneci primii pasi in sportul in care a devenit cea mai buna din lume, inclusiv aparatele sunt de pe vremea cand marea sportiva se antrena. Totul pentru a pastra cat mai autentic acele momente unice din gimnastica romaneasca.Pe coridorul care duce in sala, micutele care se antreneaza acolo pot admira vitrinele unde troneaza o parte dintre medaliile si trofeele castigate de marea noastra gimnasta de-a lungul carierei. Pe pereti, pe langa tablourile cu Nadia sunt si cele cu cei mai reprezentativi oameni din gimnastica romaneasca, Maria Simionescu si Nicolae Vieru, cel care a condus federatia din 1987 pana in 2005.Maria Simionescu, alaturi de sotul sau, Gheorghe Simionescu, sunt fondatorii Liceului Special de Gimnastica din Onesti, primul cu acest profil din tara. Maria Simionescu a fost antrenoare a loturilor federale de gimnastica ale Romaniei, vicepresedinta a Federatiei Romane de Gimnastica si deschizatoare de drumuri in gimnastica de la noi.