Gustavo Alfaro, noul selectioner al Ecuadorului, in locul lui Jordi Cruyff, care nu a antrenat echipa la niciun meci

In varsta de 58 de ani, Alfaro va pregati echipa ecuadoriana in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, din Qatar, si la Copa America din 2021."Gustavo Alfaro si echipa sa tehnica vor fi responsabili de echipa nationala in calificari (n.r. - pentru Cupa Mondiala), la Copa America 2021 si, speram, la Cupa Mondiala din Qatar", a declarat presedintele federatiei, Francisco Egas, in cadrul unei videoconferinte de presa.Alfaro a antrenat mai multe echipe argentiniene, castigand Cupa Sud-americana, in 2007, cu Arsenal de Sarandi, un club din suburbiile orasului Buenos Aires.El a pregatit ultima data formatia Boca Juniors, pana la sfarsitul anului 2019. Alfaro va debuta ca selectioner intr-un meci amical care va fi programat in septembrie, inainte de startul oficial in campania de calificare pentru CM-2022, impotriva Argentinei, la Buenos Aires, apoi cu Uruguay, la Quito, in octombrie.Jordi Cruyff semnase un contract pe trei ani in ianuarie si avea un proiect ambitios de a califica nationala ecuadoriana la Cupa Mondiala din 2022.Insa instabilitatea de la nivelul conducerii federatiei si indepartarea directorului sportiv Antonio Cordona, persoana lui de incredere, precum si pandemia de coronavirus, l-au facut pe tehnicianul olandez sa renunte la post. Cruyff a parasit Ecuadorul in martie si nu a mai revenit.La 14 august, fiul legendarului Johan Cruyff a semnat un contract cu gruparea chineza Shenzhen FC