Handbalistele de la CSM au primit in noiembrie salariul pe iulie. Dezvaluirile vedetei Cristina Neagu

"Sunt lucruri care se aduna la un moment dat. Abia astazi am primit primul salariu in acest sezon, pe luna iulie. Nu spun ca e un motiv pentru care am pierdut, dar lucrurile se aduna. Din moment ce in a doua parte a lunii noiembrie primesti abia primul salariu din sezon, nu te simti bine. Noi am incercat de fiecare data sa venim la antrenament, sa ne antrenam cat putem de bine si sa fim profesioniste", a declarat Cristina Neagu."Cred ca o echipa care are pretentii sa mearga in Final-Four-ul Ligii Campionilor si care vrea sa se bata pentru trofeu trebuie sa-si respecte jucatoarele si sa le plateasca la timp. E o problema pe care nu putem sa o ascundem", a completat cea mai valoroasa handbalista a Romaniei.