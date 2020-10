Neplatite din iunie, handbalistele de la CSM Bucuresti au rabufnit: "Respectati-ne munca". Tricourile cu care au aparut la meciul din Liga Campionilor

Astfel, in momentul in care s-au aliniat la centrul terenului, handbalistele s-au imbracat in tricouri albe, pe care se putea citi "Respectati-ne munca!" si "Respectati-va promisiunile!".In mod evident, aluzia este una clara, "tigroaicele" de la CSM incercand sa atraga atentia asupra intarzierilor salariale de la gruparea bucuresteana, ultimele venituri incasate conform contractelor fiind cele din luna iunie.