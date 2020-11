Handbalistele de la nationala, pe post de fotomodele. Sedinta foto de 7 ore pentru Cristina Neagu si colegele sale

Cu doua zile inainte de plecare la Campionatul European de Handbal din Norvegia, jucatoarele de la nationala au facut o sedinta foto care a durat mai bine de 7 ore. Fetele lui Burcea s-a distrat pe cinste, iar responsabila cu pozele a fost Lorena Ostase, care a venit cu aparatul foto personal si a imortalizat fiecare moment. Cea mai fotografiata jucatoare a fost capitanul Cristina Neagu."Mereu ma bucur atunci cand facem sedinta foto, deja e ca un ritual, e un moment de relaxare" a recunoscut Crina Pintea, pivotul echipei nationale feminine de handbal a Romaniei.Convocata in premiera la echipa nationala, Andreea Popa s-a simtit extraordinar la sedinta foto. "A fost foarte amuzant si interesant, avand in vedere ca am fost toate aici si a fost o atmosfera placuta. E o bucurie faptul ca am fost convocata, fiind primul meu campionat european este o foarte mare emotie si am asteptari foarte mari atat de la echipa cat si de la mine", a spus Andreea.Denisa Dedu, portarul nationalei, a pierdut sirul sedintelor foto la care a participat, dar spune ca de fiecare data pentru ea este o placere. Sportiva dezvaluie si ce look ii place afiseze in timpul liber. "In timpul liber profit de ocazie sa ma aranjez un pic si optez pentru un machiaj destul de discret si natural", a marturisit Denisa.Romancele vor debuta la Europene la 3 decembrie impotriva Germaniei, echipa pe care au mai intalnit-o si la Campionatul European din Franta si pe care au invins-o. Fetele au stat cu sufletul la gura pana in ultima clipa pentru ca nu stiau daca acest turneu final se va tine din cauza pandemiei de coronavirus."Situatia a fost destul de incerta, pana in ultimul moment nici noi nu am stiut daca se va organiza sau nu, ma bucur ca pana la urma se va tine. Pronosticuri nu prea pot spune, deoarece acest campionat este destul de atipic, nimeni nu e obisnuit cu acest sistem si aceste reguli, dar nu avem ce face trebuie sa ne acomodam si sa ne facem treaba cat mai bine", a precizat Denisa Dedu.