Țeapa de zile mari pe care Ciprian Marica i-a dat-o lui Ilie Năstase: "Nu-mi vine să cred, m-a luat cu inima"

Ilie Năstase susține că Ciprian Marica a reușit să îl păcălească și să îi ia Baza Sportivă Voința, un teren extrem de valoros aflat în Nordul Capitalei.

Ciprian Marica l-a scos pe fostul mare tenismen din actul constituitiv al Fundației Ilie Năstase, care deține Baza Sportivă Voința.

Baza din nordul Capitalei fusese atribuită Fundației amintite de foștii premieri Radu Vasile și Călin Popescu Tăriceanu, în scopul formării unei academii de tenis.

În locul legendarului tenismen, Marica i-a introdus în Fundație, prin modificarea actului constitutiv, pe tatăl și pe unchiul său, scrie ProSport.

Ilie Năstase s-a declarat șocat de manevra pe care i-a făcut-o Ciprian Marica, prietenul și nașul său.

"Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voința, m-a scos din fundație! M-a anunțat acum avocatul!

Am și probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său în Fundația mea, imediat ce m-a scos pe mine! Și pe unchiul lui l-a introdus, nu-mi vine să cred. Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul. Stau cu soția mea și nu ne vine să credem ce se întâmplă” a mărturisit Ilie Năstase pentru ProSport.

„El (n.red. – Ciprian Marica) nu are cum să fie nașul meu pentru că el nu e căsătorit! Incredibilă lovitură. O să mă duc la poliție, la procuratură, unde va fi nevoie. Eu am vrut să fac lucruri bune și acum am fost izgonit. M-a pus să semnezi niște procuri,niște acte și m-a păcălit”.