Ionut Stroe: Sportivii sunt exemplu public / Inca nu vor fi spectatori la competitii, actionam cu precautie

Stroe a mentionat ca acum sportivii au posibilitatea de a parasi cantonamentul si de a primi vizite.Ministrul a vorbit si despre posibilitatea ca la competitiile sportive sa fie spectatori, insa a spus ca deocamdata nu se pune problema.Ionut Stroe a facut referiri si la o intalnire pe care a avut-o cu Gheorghe Hagi, in care tehnicianul i-a vorbit despre cum se poate imbunatati situatia in privinta formarii de jucatori."Sunt tare mandru astazi pentru ca practic trecem la o noua etapa de relaxare, in care permitem si acestor mari campioni ai Romaniei care o luna au fost izolati si au fost testati succesiv si au respectat cu mare rigurozitate conditiile descrise de noi sa isi reia partea vietii sociale. Pot sa iasa. Trebuie sa fim in continuare precauti, dar relaxam usor conditiile pe care tot noi le-am scris acum o luna si ceva. Pentru un sportiv de inalta performanta este dramatic ca timp de trei luni de zile sa iti intrerupi pregatirea, sa stai doua luni acasa, iar apoi o luna in cantonament in conditii stricte.Acesti campioni ai Romaniei sunt exemplu public. Mi-am dorit sa fiu alaturi de ei pentru a le multumi si pentru a-i felicita. Sunt foarte mandru ca toti sunt sanatosi si ca au toate conditiile necesare marii performante. Acesti sportivi pot parasi acest cantonament care pana acum era inchis, pot sa mearga in oras, la familii. Pot sa fie vizitati. Bine, dupa niste reguli foarte atent descrise de noi. Sunt oameni disciplinati, stiu foarte bine ceea ce fac si respect intru totul regulile".El a mentionat ca la centrul de la Izvorani situatia este la fel ca la Snagov: "Ii multumesc domnului presedinte Covaliu pentru ca acelasi lucru care s-a intamplat aici s-a intamplat si la Izvorani, in Centrul National Olimpic, unde la fel loturi ale altor discipline sportive s-au antrenat in aceasta perioada de pandemie in regim de testare si izolare, iar rezultatele sunt identice, zero cazuri. S-a protejat sanatatea sportivilor".Stroe considera ca la competitii exista posibilitatea sa se inceapa primirea de spectatori, insa nu acum si "cu distantare". "Inca nu, actionam cu precautie. Lucram la scenariile care vor descrie cadrul legal. Deocamdata nu, in viitoarele etape exista posibilitatea sa facem acest lucru. La fel ca si cluburile, si spectatorii isi doresc acest lucru, si eu imi doresc. Exista o masiva asteptare publica. Momentul, cand va veni el, va fi in direct relatie cu evolutia pandemiei.Cifrele pandemiei trebuie sa coboare ca sa facem acest lucru. Exista posibilitatea sa se inceapa cu o distantare. Procentul s-ar putea sa fie undeva la zece la suta. La un loc ocupat, trei libere".Ministru a declarat ca si-ar dori sa se materializeze ceea ce i-a transmis Gheorghe Hagi atunci cand a discutat cu el. "Am transmis premierului cateva masuri care ar trebui sa fie adoptate acum. Incerc sa imprumut idelile acestui om, pentru ca politica dansului la nivel de pregatire si formare este un exemplu care trebuie multiplicat. Hagi este un om de la care cu siguranta am foarte multe de invatat", a adaugat Stroe.Ionut Stroe a vizitat joi Complexul Sportiv National Snagov, pentru a marca astfel cea de-a treia etapa a masurilor de relaxare. Au fost prezenti si Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, si Elisabeta Lipa , presedintele Federatiei Romane de Canotaj. Ministrul le-a vorbit sportivilor din cadrul federatiei de canotaj despre noile masuri de relaxare, care le permit ca de joi sa se antreneze normal.