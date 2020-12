Isi faceau planuri de nunta, dar s-au despartit. Cine e sportiva uriasa care a rupt logodna pe neasteptate

Fosta schioare si logodnicul sau au facut anuntul neasteptat prin postari concomitente pe conturile de Instagram. "Am avut unele momente incredibile impreuna. Este un om bun si o persoana pe care o respect foarte mult", a mentionat Lindsey. "Cu toate acestea, dupa mult timp de gandire, am decis sa mergem mai departe separat. Vom ramane mereu prieteni si ne vom iubi foarte mult. Va rugam sa respectati intimitatea noastra in aceasta perioada", a completat cea mai titrata schioare din istorie.Este o despartire care venit pe neasteptate, in conditiile in care Lindsey Vonn si P.K. Subban formau unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea sportului, iar in vara anului 2019 s-au logodit si isi faceau planuri de nunta.Citeste si: Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii