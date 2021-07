S-a scris istorie în baschetul american. Echipa care a câștigat titlul în NBA după 50 de ani

Citeste si: Nuntă mare în tabăra proaspetei campioane europene FOTO

Condusă magistral de vedeta Giannis Antetokounmpo (50 de puncte şi 14 recuperări), Bucks s-a impus în meciul al şaselea al finalei, pe teren propriu, cu scorul de 105-98, în faţa formaţiei Phoenix Suns.Suns nu a câştigat niciodată finala NBA, fază pe care a mai atins-o în 1976 şi 1993. Pentru vedeta celor din Phoenix, Chris Paul, aceasta a fost prima finală NBA pe care a jucat-o, la vârsta de 36 de ani. Şi marţi, Paul a fost cel mai bun jucător al oaspeţilor, cu 26 de puncte.Antetokounmpo a fost primul jucător care a reuşit cel puţin 40 de puncte, 10 recuperări şi cinci "capace" într-un meci al finalelor, de când acestea din urmă au fost contabilizate pentru prima dată, în 1974, a scris pe Twitter NBA. El a devenit al şaptelea jucător care a înscris cel puţin 50 de puncte în finalele campionatului."Vreau să mulţumesc Milwaukee pentru că a crezut în mine, le mulţumesc colegilor mei de echipă. Au jucat extraordinar fiecare meci. Am avut încredere în această echipă. Am vrut să o câştig, aici, în acest oraş, am vrut să o fac cu aceşti tipi, aşa că sunt fericit. Mă bucur că am reuşit să câştigăm", a spus Antetokounmpo după ce a primit premiul MVP al finalei.Aceasta a fost prima apariţie a celor de la Bucks în ultimul act, din 1974.Trei jucători din finala NBA vor pleca la Tokyo pentru a se alătura echipei SUA la Jocurile Olimpice: Khris Middleton şi Jrue Holiday, de la învingători, precum şi Devin Booker de la Suns.