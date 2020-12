Italianca Tamara Lunger si romanul Alex Gavan vor incerca sa urce pe varful K2, ultimul munte de peste 8.000 de metri care nu a fost cucerit in sezonul de iarna

Echipa a sosit deja in Pakistan, iar expeditia ar putea dura pana la sfartitul iernii. In timpul ascensiunii, alpinistii nu vor folosi un supliment de oxigen, potrivit unui comunicat al acestora.Ruta planificata va trece prin Abruzzi Spur, aceasta fiind ruta folosita in 1954 pentru prima ascensiune reusita vreodata pe acest varf.In timpul perioadei de aclimatizare, intre tabara de baza, aflata la o altitudine de 5.000 de metri, si varf, Tamara si Alex intentioneaza sa stabileasca patru tabere, la altitudini de 6.000 de metri, 6.760 de metri, 7350 de metri si ultima la aproape 8.000 de metri. Ei urmeaza sa inceapa drumul de peste 100 de kilometri prin muntii Karakorum in ziua de Craciun, din satul izolat Askole, din regiunea Baltistan, aflata in nordul Paakistanului, si sa soseasca la tabara de baza in Ajunul Anului Nou.K2 este unul dintre cei mai dificili si periculosi munti pentru ascensiuni din lume, avand a doua cea mai ridicata rata de mortalitate dintre cele 13 varfuri de peste 8.000 de metri.Aproximativul unul din patru alpinisti care incearca sa urce pe varful K2 nu se mai intorc de pe acest munte.Supranumit "Muntele salbatic", prima escaladare a K2 pe timp de iarna este considerata ca fiind una dintre ultimele provocari ramase pentru actuala generatie de alpinisti la altitudini mari.Aerul rarefiat, vremea imprevizibila, vanturile puternice, temperaturile extrem de scazute, terenul mixt, format din stanca si gheata, si zilele scurte ale celui mai rece sezon i-au facut pe alpinisti sa dea inapoi in sezoanele 1987/1988, 2002/2003, 2011/2012, 2017/2018, 2018/2019 si 2019/2020.Cel mai inalt punct atins pe K2 in timpul iernii a fost de 7.650 de metri. In prezent, temperatura reala resimtita pe acest virf este de -70 de grade Celsius, iar vantul atinge viteze de pana la 70 de kilometri pe ora. La tabara de baza, temperatura resimtita este de -31 de grade Celsius, iar vantul are o viteza de 35 de kilometri pe ora. La peste 7.500 de metri, aclimatizarea devine imposibila, iar corpul uman moare incet. Pe varf, fiecare respiratie primeste o treime din oxigenul primit la nivelul marii.Tamara Lunger este una dintre cele numai 11 femei care au urcat pe K2 fara oxigen. S-a intamplat in 2014, cand a devenit si a doua femeie din Italia care a reusit acest lucru. In 2016, ea a facut parte dintr-o echipa care a realizat o ascensiune istorica pe Nanga Parbat, pe timp de iarna, un munte pe care au existat nu mai putin de 30 de tentative anterioare in sezonul rece. Ea s-a oprit cu 70 de metri mai jos de varf.Lunger a mai avut tentative de ascensiune in sezonul de iarna pe muntii Manaslu - 8156m, Gashebrum 1 - 8080m si Gasherbrum 2 - 8035m, toate efectuate impreuna cu Simone Moro.In 2018, cei doi au reusit prima ascensiune de iarna pe Varful Pobeda - 3147m, din Siberia, unul dintre cei mai reci munti de pe Pamant.Anterior, Lunger a fost campioana mondiala la ascensiuni cu schiuri si castigatoare a unor competitii de alergare pe munte.Daca expeditia pe K2 va reusi, Tamara Lunger va deveni prima femeie din istorie care a urcat un varf de peste 8.000 de metri in sezonul de iarna.Fiind italianca, acest lucru ar inchide si un cerc deschis in urma cu 66 de ani de primii alpinisti care au ajuns la varf pe K2, italienii Achille Compagnoni si Lino Lacedelli."Saptamani intregi m-am gandit la acest proiect, incercand sa inteleg daca este drumul meu, adevaratul meu vis. M-am gandit mult la asta si apoi l-am sunat pe Alex, care mi-a spus imediat ca stie deja motivul apelului meu: propunerea de a urca impreuna, iarna, pe K2. Am fost impresionata de aceasta conexiune imediata si asa mi-a confirmat optiunea mea. Carantina mi-a schimbat modul de gandire si de actiune.Simt ca am crescut personal si am inteles mai mult puterea energiilor care sunt in fiecare dintre noi si intre oameni si ca acestea pot influenta si mediul nostru. Intentionez sa abordez aceasta expeditie intr-un mod increzator si calm. Mi-ar placea, de asemenea, sa am implicarea oamenilor care urmaresc proiectele mele, sa ne sustina cu increderea lor si sa ne trimita o energie, ganduri si vibratii poitive ", a spus Tamara Lunger.Alex Gavan a urcat pe sapte varfuri de peste 8.000 de metri fara oxigen suplimentar: Makalu - 8481m, Gashebrum 1 - 8080m, Shishapangma - 8027m, cucerite pentru prima oara de catre un roman, Manaslu - 8153m, Broad Peak - 8047m, Cho Oyu - 8201m, cucerite pentru a doua oara de catre un roman, si Gasherbrum 2 - 8035m, a treia reusita a unui roman.Alex se foloseste de ascensiunile pe cei mai inalti munti din lume pentru a promova cauze ecologice, cum ar fi cele impotriva taierilor ilegale de paduri, protejarea si conservarea padurilor virgine ale Romaniei, a Parcului Natural Vacaresti, crearea Centurii Verzi a Bucurestiului, Geoparcul UNESCO "Parcul de sub munte" sau salvarea aspretelui, probabil cel mai rar peste din lume.Dupa ce a supravietuit unui cutremur si unei avalanse pe Everest, in aprilie 2015, impreuna cu echipa sa a initiat campania umanitara "Joy for Nepal", care a facut ca 300 de copii sa invete in trei scoli noi, construite de la zero in sate izolate din Himalaya.Aceasta expeditie marcheaza prima tentativa a romanului de a urca iarna pe un varf de peste 8.000 de metri."Tamara si cu mine nu suntem aici pentru cursa de a stabili cine va urca primul pe K2 in timpul iernii. Mai mult, nu ne intereseaza aceasta cursa si nu apartinem niciunei goane si febra. Nu suntem in niciun fel de competitie cu alte echipe de pe munte, ci ne aducem energia si echipamentele pentru ca aceasta colaborare mearga pe acest drum in spiritul abundentei, generozitatii si altruismului.Este profunda mea credinta ca muntii trebuie urcati nu numai cu unelte pentru gheata si crampoane, pe care toti le putem avea, ci mai presus de orice altceva, cu umilinta. Pentru mine, a urca munti in exterior inseamna a urca munti in interior. Pentru mine, K2 este un profesor excelent si un mare maestru pe care il venerez, nu o gramada de piatra gigantica care sa fie profanata doar de o mentalitate victoriana de cucerire.Ascensiunea fara oxigen suplimentar nu este doar o alegere pe care o consideram etica, ci singura abordare prin mijloace corecte pe care o putem imagina si avea fata de aceasta fiinta extraordinara, puternicul K2. Pentru noi, a fi pe pantele sale abrupte si inghetate este mai presus de toate o problema spirituala, si abia pe urma o reusita a alpinismului. Ascensiunea vine intotdeauna din interior", a spus Alex Gavan.Din motive de eficienta, echipa va imparti logistica taberei de baza cu o alta expeditie, dar in rest va avea propria strategie de alpinism si propriul program de aclimatizare, propriile decizii si chiar propriul cort pentru masa in tabara de baza.