Italianul Marco Bezzecchi, invingator in MP al Stiriei la clasa Moto2

Bezzecchi, care are 21 de ani, a obtinut prima sa victorie la Moto2, noteaza AFP. Cronometrat in 37 min 12 sec 461/1000, el a fost urmat cu acelasi timp de Jorge Martin. Al treilea, la 1 sec 027/1000, a fost americanul Remy Gardner (Kalex), fiul fostului campion mondial Wayne Gardner.Cursa a fost marcata de numeroase cazaturi, printre care cea a spaniolului Aron Canet si a britanicului Sam Lowes.In Campionatul Mondial, italianul Luca Marini (Kalex), locul 7 duminica, ramane lider, cu 87 de puncte, urmat de compatriotul si coechipierul sau Enea Bastianini, locul 10 in MP al Stiriei, si de Jorge Martin, ambii cu 79 de puncte.Dupa ccum s-a anuntat, la Moto3 a incheiat invingator italianul Celestino Vietti (KTM), cu timpul de 37 min 10 sec 319/1000. El a fost urmat pe podium de compatriotul sau Tony Arbolino ( Honda ), la 410/1000, si de japonezul Ai Ogura (Honda), la 938/1000.Clasat pe locul 5 duminica, spaniolul Albert Arenas (KTM) ramane liderul Campionatului Mondial la Moto3, cu 106 puncte, devansandu-i pe Ai Ogura, 81 puncte, John McPhee, 67 puncte, Celestino Vietti, 66 puncte etc.