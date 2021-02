Un boxer ucrainean castiga medalii pentru Romania. Muza sexy care ii da indicatii din coltul ringului

In luna aprilie implineste 18 ani, e ucrainean si are visuri marete in box . Vrea sa ajunga campion olimpic, iar dupa sa treaca la profesionisti, unde vrea sa devina campion mondial.Iura Cureleac s-a apucat de box in clasa a opta fara sa aiba sustinerea parintilor care ii cereau sa invete, nu sa mearga la sport. La varsta de 13 ani, datorita staturii sale impozante, un profesor de box a pus ochii pe el."M-a vazut mai mare si m-a intrebat daca nu vreau sa vin la sala. Mi-a placut ideea si am zis sa incerc. Am vorbit cu parintii si nu au vrut sa ma lase. Imi spuneau ca nu e de mine si ca trebuie sa invat carte", isi aminteste Iura Cureleac, multiplu campion national la box, la categoria 81 de kilograme.Iura nu uita nici acum primul meci pe care l-a castigat si care i-a facut pe parintii sai sa devina fani. "Am boxat cu un sportiv din Zalau, care era mai mare ca mine si ca varsta si ca greutate. In a doua repriza l-am batut prin KO", a povestit ucraineanul.Cea mai mare sustinatoare este sora sa, Nina. Aceasta merge cu el la toate concursurile si nu ezita sa ii dea indicatii in limba rusa. "Sora mea se implica foarte mult, fara ea nu cred ca as putea sa fac atat de multe, ma sprijina, ma incurajeaza", marturiseste Iura."Noi in familie vorbim limba rusa, foarte rar romana. Vorbim romaneste doar daca vine vreun roman la noi", a precizat Iura Cureleac.Iura a inceput boxul la Sighetul Marmatiei, la varsta de 13 ani si pana acum este multiplu campion national la categoria 81 de kilograme. La Campionatele Nationale de Tineret de la Giurgiu, de anul trecut din octombrie, boxerul s-a intors acasa cu medalia de argint la categoria 91 de kilograme, iar la Campionatul European de Tineret, din Muntenegru, pugilistul a ocupat locul 2 la aceeasi categorie, 91 de kilograme.Iura este legitimat la Clubul Dinamo si are doua dorinte pe care spera sa si le implineasca in box. "Vreau sa ajung la Jocurile Olimpice si sa devin campion mondial la profesionisti. Cu aceste ganduri adorm si ma trezesc. Pentru asta muncesc", a declarat Iura.