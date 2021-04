Un Youtuber, luptator in timpul liber, l-a batut groaznic pe Ben Askren, campion in MMA, intr-un meci care a socat lumea intreaga. Snoop Dog a pariat o suma incredibila pe el VIDEO

Rezultatul este suprinzator, pentru ca Jake Paul este un luptator de ocazie.El a devenit celebru datorita Youtube-ului, unde are peste 20 de milioane de urmaritori si face multi bani.Jake Paul a terminat lupta repede, chiar in prima runda l-a pus la podea pe Ben Askren si arbitrul a oprit definitiv meciul.Sursa video: Youtube / Jake Paul vs. Ben AskrenIn timpul liber, Jake Paul lupta si in galele de box sau MMA. Victoria cu Askren este a treia din parmares, dupa succesele cu un alt Youtuber, AnEsonGib si cu fostul jucator din NBA , Nate Robinson.Ben Askren este un fost campion de MMA.Victoria lui Jake Paul i-a adus un castig consistent rapperului Snoop Dogg.Acesta a facut pariu cu Dana White, presedintele UFC, pe castigatorul luptei, miza fiind 2 milioane de dolari. El l-a ales pe Jake Paul invingator si astfel a luat potul cel mare.