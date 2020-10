VIDEO Incidente dure intre suporteri si fortele de ordine la meciul FC U Craiova 1948 - Rapid. Jandarmii au fost atacati cu tortele

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mehedinti, aproximativ 150 de suporteri ai galeriei Peluza Sud 97 U Craiova sositi la stadionul din Drobeta-Turnu Severin au aruncat in mod repetat asupra fortelor de ordine si spre stadion cu fumigene si mijloace pirotehnice, respectiv petarde, fara sa respecte indicatiile si somatiile jandarmilor.In acest context, jandarmii au intervenit pentru indepartarea suporterilor din zona stadionului."In urma interventiei s-a reusit identificarea din grupul de suporteri a noua persoane cu un comportament antisocial, fiind legitimate, urmand sa fie sanctionate contraventional pentru tulburarea ordinii si linistii publice. In continuare, pe baza imaginilor surprinse urmeaza sa fie identificate si alte persoane care au incalcat legea", precizeaza sursa citata.Nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor.