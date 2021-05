Clipe dramatice la Dinamo. Sotia unui handbalist de nationala e in coma. A facut atac cerebral la petrecerea de titlu

"Dragilor, Dumnezeu il pune la incercare pe Javier Humet si pe familia Dinamo. In noaptea de dupa castigarea titlului, sotia lui Javi a facut un atac cerebral, iar acum este internata la reanimare. Are nevoie de ruga noastra. Fiti buni si puneti-o in gandurile voastre catre Domnul pe Ana Aida, haideti sa le fim alaturi si in momentele astea dificile!", a transmis clubul dinamovist.Handbalistul este alaturi de sotia sa, a transmis multumiri clubului Dinamo pentru toate eforturile de a gasi solutii medicale cat mai bune si spera "intr-o minune".