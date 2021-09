Super Rally: Jerome France se impune la Craiova și e matematic campion

Un total de 31 de concurenți au luat startul la Craiova Super Rally, care a bifat a patra ediție. După ce în 2017 și 2018 s-a impus Titi Aur, iar în 2019 victoria i-a revenit lui Costel Cășuneanu, în acest an pe prima treaptă a podiumului a urcat Jerome France. Piloții au avut parte de un start festiv special, în Piața Mihai Viteazu din centrul municipiului, acolo unde sute de persoane au fost prezenți.Pe un monopost Formula Renault, francezul a dominat atât calificările pe care le-a încheiat pe prima poziție, cât și Finala de 12, acolo unde a dus o luptă intensă cu Mihai Leu. La bordul unui model Ferrari 458 Challenge, fostul mare campion mondial la box a reușit să coboare de fiecare dată sub timpul înregistrat în manșa precedentă de Jerome France, însă acesta din urmă a continuat să scadă până la 03:15,389.Diferența finală dintre cei doi a fost de sub o secundă și jumătate, suficient însă ca France să câștige a patra etapă din tot atâtea posibile și să își asigure matematic titlul de campion național la super rally în 2021.Podiumul rundei din Bănie a fost completat de constănțeanul Emil Ghinea (Norma M20F), care a încheiat cursa în 03:18,186. Etapa a avut parte și de prezență internațională, cu piloți din Bulgaria, Franța, Belgia și Italia.France are maximum de puncte după 4 etape, 100, fiind urmat în topul general de Leu, cu 63, și de Dani Oțil, cu 48.Și promotor al evenimentului, Mihai Leu a avut parte și de doi copiloți inediți în etapa de pe străzile Craiovei. Fostul mare fotbalist Florin Răducioiu a urcat pentru prima oară într-o mașină de curse, stând în dreapta lui Leu chiar în prima manșă de calificări. De asemenea, artista Nicoleta Nucă nu doar a prezentat evenimentul, dar a avut parte și de o manșă de concurs în Ferrari.Etapa finală de super rally va avea loc pe 23 octombrie în București. Campionatului este gândit pentru a fi organizat exclusiv pe circuit stradal.